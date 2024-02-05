Захисник ЛАСКа Максим Таловєров продовжить і далі виступати у складі австрійського клубу.

ЛАСК на офіційному сайті повідомив про викуп Максима Таловєрова зі Славії – захисник проводив цей сезон у складі австрійців в оренді.

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Клуб не розголошує деталі контракту із захисником збірної України. За інформацією Transfermarkt, Таловєров підписав угоду на 3,5 роки, а перехід його обійшовся у 1,6 млн євро.

До слова, Максим провів 21 матч за ЛАСК у цьому сезоні, забивши 1 гол. Таловєров став гравцем Славії ще в 2022 році, але постійно вирушав у оренди (Слован Ліберец, ЛАСК (двічі)). Захисник також отримував виклик у збірну України, але офіційно ще не дебютував.

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