Новичок УПЛ официально объявил о подписании защитника сборной Украины Богдана Михайличенко. Договор рассчитан до 2026 года.

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Михайличенко прошел через академию Динамо, но за первую команду киевлян сыграл всего 2 матча. В Украине Богдан выступал за Сталь, Зарю и Шахтер, а в Европе – за бельгийский Андерлехт и загребское Динамо. Хорваты летом пригласили 26-летнего защитника, однако быстро решили расторгнуть контракт из-за конфликта с главным тренером.

Также стали известны финансовые условия трансфера Михайличенко. Sport.ua утверждает, что новичок Полесья будет получать около 30 тысяч долларов в месяц. Кроме того, житомирский клуб заплатит подъемные игроку в районе годовой зарплаты за подписание контракта в статусе свободного агента. Также будут прописаны бонусы за попадание в еврокубки.

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