Як повідомлялось раніше, півзахисник Шахтаря Іван Петряк не входить у плани Маріно Пушіча і перебуває у пошуку нового клубу. 29-річного гравця хотіли бачити у своєму таборі одразу два представники УПЛ – ЛНЗ та Кривбас.

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За інформацією "ТаТоТаке", черкасці вже вибули з боротьби за екс-хавбека збірної України. Причина банальна – фінансові апетити Петряка. Зазначається, що ЛНЗ не може потягнути зарплату на тому рівні, яка була в Івана у Шахтарі.

Нагадаємо, Петряк перейшов у Шахтар з Фехервара влітку 2022 року за 1,5 млн євро. У поточному сезоні він жодного разу не потрапляв до заявки "гірників" через травму, а останній офіційний матч провів ще 16 березня (в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда). Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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