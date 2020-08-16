toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Захисник збірної Туреччини перейшов у клуб Серії А, який полює на зірку Шахтаря

18:59 - Читать на русском
Захисник збірної Туреччини перейшов у клуб Серії А, який полює на зірку Шахтаря
Каан Айхан / ФК Сассуоло

Представник Бундесліги Каан Айхан вирішив змінити країну і чемпіонат.

Футболіст дюссельдорфської Фортуни Каан Айхан перейшов у Сассуоло, повідомляє офіційний сайт клубу.

Наполі віддасть серйозні гроші і власного гравця в обмін на Бога

Контракт 25-річного захисника збірної Туреччини з італійським клубом розрахований на три роки. Сума трансферу склала 2,5 млн євро. На турка претендувала також Аталанта, однак пропозиція "чорно-зелених" стала переконливішою.

До слова, сенсаційний представник Серії А раніше проявляв інтерес до захисника Шахтаря Вітао – тренер команди Роберто Де Дзербі називав себе особистим фанатом бразильця і прагнув підписати його ще навіть до переходу в Шахтар.

Нагадаємо, Айхан розпочав професіональну кар'єру у Шальке, звідки на сезон відправлявся в оренду в Айнтрахт. З 2016 року захищав кольори Фортуни, яка за підсумками сезону вилетіла з Бундесліги.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Манчестер Сіті – Ліон – 1:3 – відео голів і огляд провалу Гвардіоли
00:20
12044
Теги
Італія Трансфери Чемпіонату Німеччини Каан Каан Айхан Фортуна Фортуна Сассуоло Сассуоло Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
56
хв
Севілья
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?