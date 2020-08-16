Захисник збірної Туреччини перейшов у клуб Серії А, який полює на зірку Шахтаря

Футболіст дюссельдорфської Фортуни Каан Айхан перейшов у Сассуоло, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт 25-річного захисника збірної Туреччини з італійським клубом розрахований на три роки. Сума трансферу склала 2,5 млн євро. На турка претендувала також Аталанта, однак пропозиція "чорно-зелених" стала переконливішою.

До слова, сенсаційний представник Серії А раніше проявляв інтерес до захисника Шахтаря Вітао – тренер команди Роберто Де Дзербі називав себе особистим фанатом бразильця і прагнув підписати його ще навіть до переходу в Шахтар.

Нагадаємо, Айхан розпочав професіональну кар'єру у Шальке, звідки на сезон відправлявся в оренду в Айнтрахт. З 2016 року захищав кольори Фортуни, яка за підсумками сезону вилетіла з Бундесліги.

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