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Бразильський легіонер Шахтаря може приєднатися до сенсаційного клубу Серії А

10:41 - Читать на русском
Бразильський легіонер Шахтаря може приєднатися до сенсаційного клубу Серії А
Вітао / Сайт Шахтаря

Молодий центрбек Шахтаря Вітао викликав серйозний інтерес клубу Серії А.

Відомий скаут Алекс Великих розповів про можливий перехід 20-річного бразильця у Сассуоло, який з яскравою грою виборов 8 місце у минулому чемпіонаті Італії.

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"Тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі – особистий фанат захисника Шахтаря Вітао і хоче бачити його у своїй команді. Сассуоло має намір зробити "гірникам" пропозицію найближчим часом. Сассуоло вів Вітао ще тоді, коли той грав у себе на батьківщині в Бразилії, але Шахтар випередив італійців", – сказав Великих в коментарі FootBoom.

Додамо, що Шахтар рік тому заплатив Палмейрасу за Вітао 4 млн євро. Перший сезон бразильця в Україні пішов на адаптацію – всього 4 матчі, жодних результативних дій.

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Головне Шахтар Шахтар Трансфери Сассуоло Сассуоло Італія Алекс Великих Трансфери Шахтаря Вітао
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