Защитник сборной Турции перешел в клуб Серии А, который охотится на звезду Шахтера

Футболист дюссельдорфской Фортуны Каан Айхан перешел в Сассуоло, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт 25-летнего защитника сборной Турции с итальянским клубом рассчитан на три года. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. На турка претендовала также Аталанта, однако предложение "черно-зеленых" было убедительнее.

К слову, сенсационный представитель Серии А раньше проявлял интерес к защитнику Шахтера Витао – тренер команды Роберто Де Дзерби называл себя личным фанатом бразильца и стремился подписать его еще даже до перехода в Шахтер.

Напомним, Айхан начал профессиональную карьеру в Шальке, откуда на сезон отправлялся в аренду в Айнтрахт. С 2016 г. защищал цвета Фортуны, которая по итогам сезона вылетела из Бундеслиги.

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