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Наполі віддасть серйозні гроші і власного гравця в обмін на Бога

20:25 - Читать на русском
Наполі віддасть серйозні гроші і власного гравця в обмін на Бога
Жеремі Бога / Getty Images

Наполі наблизився до підписання вінгера Сассуоло Жеремі Бога.

Клуби знайшли компроміс у переговорах щодо 23-річного француза, повідомляє Football-italia з посиланням на Tuttosport.

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Сассуоло хотів отримати за Бога 40 млн євро, однак Наполі не був готовий сплатити таку суму. "Партенопейці" запропонували обрати когось зі своїх гравців, і "нероверді" зупинилися на Адамі Унасі. Алжирця оцінили у 15 млн євро, тобто Наполі повинен доплатити ще 25 млн.

У сезоні 2019/20 Жеремі Бога провів 34 матчі в Серії А, забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Унас грав за Ніццу на правах оренди – 4 голи та 4 асисти в 19 поєдинках.

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Теги
Наполі Наполі Сассуоло Сассуоло Італія Трансфери Адам Адам Унас Жеремі Жеремі Бога
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