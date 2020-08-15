Наполі віддасть серйозні гроші і власного гравця в обмін на Бога

Клуби знайшли компроміс у переговорах щодо 23-річного француза, повідомляє Football-italia з посиланням на Tuttosport.

Бразильський легіонер Шахтаря може приєднатися до сенсаційного клубу Серії А

Сассуоло хотів отримати за Бога 40 млн євро, однак Наполі не був готовий сплатити таку суму. "Партенопейці" запропонували обрати когось зі своїх гравців, і "нероверді" зупинилися на Адамі Унасі. Алжирця оцінили у 15 млн євро, тобто Наполі повинен доплатити ще 25 млн.

У сезоні 2019/20 Жеремі Бога провів 34 матчі в Серії А, забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Унас грав за Ніццу на правах оренди – 4 голи та 4 асисти в 19 поєдинках.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо