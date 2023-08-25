Капітан Фрайбурга Крістіан Гюнтер отримав нове пошкодження в тому ж місці.

Гюнтер зламав праву руку в середині липня під час товариського матчу. Капітан Фрайбурга встиг набрати форму до початку сезону, але вчора на тренуванні отримав нову травму.

Баварія знайшла бюджетний варіант на проблемну позицію – мюнхенці узгодили перехід гравця

Крістіан знову пошкодив праве передпліччя. Щоправда, тепер обійшлося тріщиною. Футболіста вже прооперували, повідомляє пресслужба Фрайбурга. Терміни відновлення не повідомляються.

30-річний Гюнтер всю кар'єру провів у Фрайбурзі. Його регулярно викликають в збірну Німеччини, де позиція лівого захисника є проблемною.