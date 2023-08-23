Перед стартом сезону у наставника мюнхенців Томаса Тухеля додалося головного болю, оскільки Мануель Нойєр не відновився після важкої травми, а Яна Зоммера відпустили в Інтер. Тож Баварії довелося розпочинати чемпіонат зі Свеном Ульрайхом у воротах. Але чинний чемпіон Німеччини продовжив пошуки ще одного голкіпера.

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Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Баварія узгодила деталі контракту з Маккабі Тель-Авів щодо переходу Даніеля Перетца. Футболіст підпише угоду з мюнхенцями на п'ять років. Ізраїльський клуб отримає винагороду у розмірі 5 мільйонів євро, а також передбачені бонуси. Очікується, що голкіпер приєднається до Баварії після матчу Маккабі в Лізі конференцій проти Целє.

Даніель Перетц виступає за ізраїльську команду з 2019 року. Він відіграв за Маккабі у 101 зустрічі.

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