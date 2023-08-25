Защитник сборной Германии второй раз за лето сломал руку
14:55 - Читати українською
Капитан Фрайбурга Кристиан Гюнтер получил новое повреждение в том же месте.
Гюнтер сломал правую руку в середине июля во время товарищеского матча. Капитан Фрайбурга успел набрать форму к началу сезона, но вчера на тренировке получил новую травму.
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Кристиан снова повредил правое предплечье. Правда, теперь обошлось трещиной. Футболиста уже прооперировали, сообщает пресс-служба Фрайбурга. Сроки восстановления не сообщаются.
30-летний Гюнтер всю карьеру провел во Фрайбурге. Его регулярно вызывают в сборную Германии, где позиция левого защитника является проблемной.
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