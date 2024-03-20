Центральний захисник Ньюкасла і збірної Нідерландів Свен Ботман вибув на тривалий термін.

Ботман отримав травму хрестоподібної зв'язки, повідомляє офіційний сайт Ньюкасла. Відновлення центрального захисника займе від шести до дев'яти місяців – він абсолютно точно пропустить Євро-2024.

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Цю травму Ботман отримав у суботньому матчі Кубка Англії з Манчестер Сіті. Операція запланована наступного тижня. "Усі працівники Ньюкасла бажають Свену повного і якнайшвидшого одужання", – йдеться в заяві "сорок".

Раніше в цьому сезоні Ботман уже травмував хрестоподібну зв'язку на одному з колін. Тоді він вирішив не вдаватися до операції і пропустив 17 матчів.

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