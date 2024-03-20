Ботман получил травму крестообразной связки, сообщает официальный сайт Ньюкасла. Восстановление центрального защитника займёт от шести до девяти месяцев – он совершенно точно пропустит Еврро-2024.

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Эту травму Ботман получил в субботнем матче Кубка Англии с Манчестер Сити. Операция запланирована на следующей неделе. "Все работники Ньюкасла желают Свену полного и скорейшего выздоровления", – говорится в заявлении "сорок".

Ранее в этом сезоне Ботман уже травмировал крестообразную связку на одном из колен. Тогда он решил не прибегать к операции и пропустил 17 матчей.

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