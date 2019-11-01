Захисник збірної Люксембургу розповів, з ким товаришує у Карпатах

Захисник збірної Люксембургу та львівських Карпат Тім Халль під час зустрічі з уболівальниками розповів про дружбу в команді і ким би став, якби не займався футболом.

В останній день жовтня у магазині-музеї "Фанат" відбулась автограф-сесія за участю двох гравців львівських Карпат – голкіпера Олега Кудрика та захисника Тіма Халля, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Гравці поспілкувались з уболівальниками, відповіли на їхні запитання та сфотографувались з усіма бажаючими.

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Захисник Карпат Тім Халль розповів, що взяв у львівському клубі 34-й номер, оскільки його улюбленим гравцем в дитинстві був швейцарець Граніт Джака. Також Тім зізнався, що в Карпатах найбільше дружить з Олексієм Гуцуляком та Олегом Кудриком, які допомогли йому адаптуватися у Львові. Також він зізнався, що якби кар'єра у футболі не склалась, то став би банкіром.

Нагадаємо, Халль виступав за різні молодіжні збірні Люксембургу та провів один матч в національній команді. В УПЛ на рахунку Халля дев'ять матчів і один гол за Карпати.

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