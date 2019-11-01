Защитник сборной Люксембурга рассказал, с кем дружит в Карпатах

Защитник сборной Люксембурга и львовских Карпат Тим Халль во время встречи с болельщиками рассказал о дружбе в команде и кем бы стал, если бы не занимался футболом.

В последний день октября в магазине-музее "Фанат" состоялась автограф-сессия с участием двух игроков львовских Карпат – голкипера Олега Кудрика и защитника Тима Халля, сообщает официальный сайт львовского клуба. Игроки пообщались с болельщиками, ответы на их вопросы и сфотографировались со всеми желающими.

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Защитник Карпат Тим Халль рассказал, что взял во львовском клубе 34-й номер, поскольку его любимым игроком в детстве был швейцарец Гранит Джака. Также Тим признался, что в Карпатах больше всего дружит с Алексеем Гуцуляком и Олегом Кудриком, которые помогли ему адаптироваться во Львове. Также он признался, что если бы карьера в футболе не сложилась, то стал бы банкиром.

Напомним, Халль выступал за различные молодежные сборные Люксембурга и провел один матч в национальной команде. В УПЛ на счету Халля девять матчей и один гол за Карпаты.

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