Шведа лякає "Воно", а волосся Салаха виглядає гірше, ніж його істоти: як футбольний світ святкував Хелловін

Роналду, Лєвандовскі, Лунін, Салах та інші зірки футболу перевтілились з нагоди Хелловіну. Серед популярних трендів – резонансний Джокер і навіть VAR.
Шотландський Селтік, за який частіше не грає, ніж грає Мар'ян Швед, лякав власних футболістів моторошним персонажем Стівена Кінга. Можливо, схоже емоційне потрясіння якраз було потрібне українцеві, щоб швидше набрати оптимальну форму.
Відеодобірка "дивних" голів англійської Прем’єр-ліги до Хелловіну
Захисник Арсенала Шкодран Мустафі дико розфарбував обличчя. Йога кохана виглядала значно привабливіше.
Мексиканський Тігрес, де феєрить французький ветеран Андре-П'єр Жиньяк влаштував цілий перфоменс.
Фанати команди з Монтеррея також добряче повеселились, лише на трибунах.
Італійське телебачення підібрало образи для Джеко, Лукаку та Роналду.
Однак 5-разовий володар "Золотого м'яча" самотужки подбав про власне перевтілення. Вийшло дуже ефектно.
Цей хлопчина рвав мережу не менше, ніж Кріштіану. Мало б хто додумався стати на Хелловін системою VAR. Шкода, що за короткі терміни вона асоціюється з нічним кошмаром.
Легендарний італійський ветеран Крістіан Вієрі обрав "Джокера".
Світовий шедевр Тодда Філіппса припав до душі й польському снайперу Роберту Лєвандовскі. Де ж ваша оригінальність, хлопці?!
Беріть приклад з Салаха, який не вигадував нічого особливого, "приручивши" чудернацьких павуків. Його язикатий партнер Деян Ловрен відреагував миттєво: "Твоє волосся виглядає гірше, ніж ці істоти".
Андрій Лунін, маючи вдосталь часу на лаві запасних Вальядоліда, приміряв вже легендарну маску з хоррору "Крик".
"Ідіть на крик!" – Рух анонсував матч проти Балкан черговим промовідео
А це фільм, який кожен фанат Арсенала перегляне на цей Хелловін.
Хто наводив жах у роздягальні Альбасете, залишається лише здогадуватись. На Зозулю це страховисько не схоже.
Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах