Шведа лякає "Воно", а волосся Салаха виглядає гірше, ніж його істоти: як футбольний світ святкував Хелловін

Роналду, Лєвандовскі, Лунін, Салах та інші зірки футболу перевтілились з нагоди Хелловіну. Серед популярних трендів – резонансний Джокер і навіть VAR.

Шотландський Селтік, за який частіше не грає, ніж грає Мар'ян Швед, лякав власних футболістів моторошним персонажем Стівена Кінга. Можливо, схоже емоційне потрясіння якраз було потрібне українцеві, щоб швидше набрати оптимальну форму.

Відеодобірка "дивних" голів англійської Прем’єр-ліги до Хелловіну

As #Halloween night approaches, see how spooked the #CelticFC players were when they were faced with @CelticTV's scary clown prank before training! pic.twitter.com/0vJBog2if0 — Celtic Football Club (@CelticFC) October 31, 2019

Захисник Арсенала Шкодран Мустафі дико розфарбував обличчя. Йога кохана виглядала значно привабливіше.

Mustafi dressed as himself for Halloween. pic.twitter.com/ZCIbriP6eC — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 1, 2019

Мексиканський Тігрес, де феєрить французький ветеран Андре-П'єр Жиньяк влаштував цілий перфоменс.

Mexican side @TigresOficial got into the #Halloween spirit for their game against Toluca pic.twitter.com/5AUOtPZwNc — B/R Football (@brfootball) October 31, 2019

Фанати команди з Монтеррея також добряче повеселились, лише на трибунах.

Ayer vivimos una noche de #halloween2019 en el Uni, y aquí te dejamos una probadita de los disfraces que utilizó nuestra afición.?‍♂️?‍♀️



Agradecemos a todos aquellos que subieron a redes sus fotos con el #TigresDeHalloween. Más tarde anunciaremos ganadores. #EstoEsTigres pic.twitter.com/aXhUz3JFTd — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) October 31, 2019

Італійське телебачення підібрало образи для Джеко, Лукаку та Роналду.

Serie A players dressing up for Halloween



What would other players dress as ️ pic.twitter.com/PwyTvxMsbY — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 31, 2019

Однак 5-разовий володар "Золотого м'яча" самотужки подбав про власне перевтілення. Вийшло дуже ефектно.

Happy Halloween everyone pic.twitter.com/2kjIZaaJTo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 31, 2019

Цей хлопчина рвав мережу не менше, ніж Кріштіану. Мало б хто додумався стати на Хелловін системою VAR. Шкода, що за короткі терміни вона асоціюється з нічним кошмаром.

My football crazy son wanted to dress as a Video Assisted Referee for Halloween #videoassistedreferee #VAR pic.twitter.com/Y5pg9sn8YA — Laura Tyler (@laurajtyler) October 29, 2019

Легендарний італійський ветеран Крістіан Вієрі обрав "Джокера".

Bobo in that Halloween spirit pic.twitter.com/YDmkpshIIz — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 31, 2019

Світовий шедевр Тодда Філіппса припав до душі й польському снайперу Роберту Лєвандовскі. Де ж ваша оригінальність, хлопці?!

Беріть приклад з Салаха, який не вигадував нічого особливого, "приручивши" чудернацьких павуків. Його язикатий партнер Деян Ловрен відреагував миттєво: "Твоє волосся виглядає гірше, ніж ці істоти".

Андрій Лунін, маючи вдосталь часу на лаві запасних Вальядоліда, приміряв вже легендарну маску з хоррору "Крик".

"Ідіть на крик!" – Рух анонсував матч проти Балкан черговим промовідео

А це фільм, який кожен фанат Арсенала перегляне на цей Хелловін.

The film that every Arsenal fan will be seeing this Halloween... pic.twitter.com/p7tDaqgZdB — 90min (@90min_Football) October 31, 2019

Хто наводив жах у роздягальні Альбасете, залишається лише здогадуватись. На Зозулю це страховисько не схоже.

Esta noche os proponemos una adivinanza de Halloween



¿Qué jugador ha entrado así en la cena del equipo? #BuenrolloSiempre pic.twitter.com/tC7pa4NYLn — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) October 31, 2019

