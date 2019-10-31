Карпати готові поборотись з Шахтарем за позитивний результат, – Вакуленко

Центральний захисник Карпат Сергій Вакуленко поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря у матчі 13-го туру УПЛ.

"Залишився невеликий осад після поєдинку у Києві, адже мали стовідсотковий момент, щоб забити та здобути перемогу. Але зважаючи на всі створені нагоди Динамо, все ж нічия – позитивний результат для нас. Приємно, що потрапив до символічної збірної за підсумками 12-го туру, але найголовніше, що ми зуміли відібрати очки у киян.

Коноплянка і Марлос готуються до матчу з Карпатами під наглядом фізіотерапевтів

Сподіваюсь, що цей момент стане переломним, адже з Шахтарем також можна боротися за позитивний результат. Так, донеччани найсильніші в українському чемпіонаті, тому хочеться перевірити сили нашої команди, продемонструвати, що ми амбіційний молодий колектив", – розповів Вакуленко офіційному сайту львівського клубу.

Нагадаємо, у суботу, 2 листопада Шахтар на стадіоні Україна зустрінеться з місцевими Карпатами. Початок матчу о 14:00.

"Малюк, не зазнайся": як живеться українському вундеркінду в академії Барселони – йому респектують Зінченко та Анелька