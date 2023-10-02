Центральний оборонець Кадіса Фалі не зміг дограти матч проти Атлетіко (3:2) через незвичне пошкодження.

Андалусійський клуб в першому таймі зустрічі проти мадридців втратив одного з важливих гравців. Фалі покинув поле на 35 хвилині, притримуючись за стегно. На фото частини тіла захисника помітили дві великі гулі.

Атлетіко – Кадіс – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Як інформує Estadio deportivo, Фалі пояснив у перерві матчу, що гулі з'явилися через численні м'язові травми, які в нього були протягом кар'єри й не повністю зажили. Колишній гравець Реала Рафаель Алькорта зауважив, що гулі можуть бути ліпомами, що менш тривожно, ніж будь-яка травма. Лікарям ще доведеться провести обстеження, щоб встановити точний діагноз.

Нагадаємо, що Кадіс у підсумку програв Атлетіко 3:2. Наразі команда Фалі перебуває на 12 місці, маючи дев'ять балів у своєму активі.

Атлетіко переміг, оформивши камбек з 0:2 – мадридці піднялися в зону ЛЧ і наблизилися до Довбика та Циганкова