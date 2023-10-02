Команда Дієго Сімеоне одразу захопила ініціативу у свої руки. Вже на другій хвилині матчу Антуан Грізманн мав прекрасний момент, щоб відкрити рахунок. Але француз влучив в поперечину. Ще через невеликий проміжок часу у Грізманна була інша нагода, але Анхель Корреа завадив відправити м'яч у сітку.

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Здавалось, що Атлетіко ось-ось заб'є, втім, відзначитися вдалося саме Кадісу. Гості відкрили рахунок, завдавши лише один удар. Через 15 хвилин Сані вдруге засмутив Яна Облака. Мадридців два пропущених м'ячі не збили з пантелику. Корреа ще до перерви скоротив відставання. На 35 хвилині Кадісу довелося використати один слот замін. Фалі покинув поле. На його нозі можна було розгледіти три великі шишки.

По перерві Атлетіко продовжив тиснути на суперника. Вже через хвилину після початку другого тайму "матрацники" забили другий гол. Цього разу відзначився Моліна, який був винен в одному з пропущених м'ячів. На 66 хвилині Корреа оформив дубль, забивши третій гол Атлетіко. Кадіс шукав підступи до штрафного майданчика господарів, але оборона мадридців діяла надійно. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Дієго Сімеоне, яка оформила камбек на Ванда Метраполітано вперше з січня 2022 року.

Атлетіко піднявся на четверту сходинку, яка дає путівку в Лігу чемпіонів, і має у своєму активі 16 балів. Від Жирони мадридці відстають лише на три пункти, а від Реала – на п'ять. Кадіс перебуває на 12 місці з дев'ятьма очками.

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