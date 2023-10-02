Атлетіко здобув важливу перемогу над Кадісом у восьмому турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24"

Попри те, що мадридці мали перевагу на початку матчу, першими забили саме гості. Команді Дієго Сімеоне довелося відіграватися після двох пропущених голів. "Матрацники" зробили все, щоб здобути важливі три очки та піднятися в зону Ліги чемпіонів.

Атлетіко переміг, оформивши камбек з 0:2 – мадридці піднялися в зону ЛЧ і наблизилися до Довбика та Циганкова

Наразі Атлетіко перебуває на четвертому місці, маючи у своєму активі 16 балів. Кадіс посідає 12 сходинку з 9 очками.