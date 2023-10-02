Атлетіко – Кадіс – 3:2 – відео голів та огляд матчу
09:46 - Читать на русском
Атлетіко здобув важливу перемогу над Кадісом у восьмому турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24"
32’ Анхель Корреа
46’ Науель Моліна
66’ Анхель Корреа
Лукас Пірес 12’
12’ Лукас Пірес
32’ Анхель Корреа
46’ Науель Моліна
66’ Анхель Корреа
Попри те, що мадридці мали перевагу на початку матчу, першими забили саме гості. Команді Дієго Сімеоне довелося відіграватися після двох пропущених голів. "Матрацники" зробили все, щоб здобути важливі три очки та піднятися в зону Ліги чемпіонів.
Атлетіко переміг, оформивши камбек з 0:2 – мадридці піднялися в зону ЛЧ і наблизилися до Довбика та Циганкова
Наразі Атлетіко перебуває на четвертому місці, маючи у своєму активі 16 балів. Кадіс посідає 12 сходинку з 9 очками.
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