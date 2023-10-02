Андалусийский клуб в первом тайме встречи против мадридцев потерял одного из важных игроков. Фали покинул поле на 35 минуте, придерживаясь за бедро. На фото части тела защитника заметили две большие шишки.

Атлетико – Кадис – 3:2 – видео голов и обзор матча

Как информирует Estadio deportivo, Фали объяснил в перерыве матча, что шишки появились из-за многочисленных мышечных травм, которые у него были на протяжении карьеры и не полностью зажили. Бывший игрок Реала Рафаэль Алькорта заметил, что шишки могут быть липомами, что менее тревожно, чем любая травма. Врачам еще предстоит провести обследование, чтобы установить точный диагноз.

Напомним, что Кадис в итоге проиграл Атлетико 3:2. Сейчас команда Фали находится на 12 месте, имея девять баллов в своем активе.

Атлетико победил, оформив камбек с 0:2 – мадридцы поднялись в зону ЛЧ и приблизились к Довбику и Цыганкову