Даніеле Ругані шукає новий будинок, тому що не почувається тепер у безпеці.

Центральний захисник Ювентуса Даніеле Ругані пережив дві спроби пограбування за останні три тижні. Про це повідомляє TMW, посилаючись на Gazzetta dello Sport.

Няня переконала відкрити сейф: відомі подробиці пограбування будинку Ернандеса

Першу спробу грабіжники зробили три тижні тому, коли Ругані перед матчем знаходився на клубній базі Ювентуса. Дружина футболіста Мікела Персіко о 3 годині ночі почула, як двері будинку відчинилися, і злодії вдерлися всередину. "Я подумала, що це Даніеле вирішив влаштувати мені сюрприз. Але я швидко усвідомила, що помилялася. Хтось увірвався у вітальню і почав чіпати наші речі. Я ввімкнула світло, і злодії втекли", – розповіла Мікела.

Але грабіжники не здалися. Після матчу з Вероною вони зробили нову спробу пограбування, але цього разу їм не вдалося зламати замок.

Тепер родина Ругані шукає новий будинок, оскільки не почувається у безпеці.

Ювентус розгромив Лаціо, піднявшись на третю позицію – туринці виграли в шостому поспіль матчі Серії А