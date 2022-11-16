Даниэле Ругани ищет новый дом, так как не чувствует теперь себя в безопасности.

Центральный защитник Ювентуса Даниэле Ругани пережил две попытки ограбления дома за последние три недели. Об этом информирует TMW, ссылаясь на Gazzetta dello Sport.

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Первая попытка была предпринята грабителями три недели назад, когда Ругани находился на клубной базе Ювентуса перед матчем. Жена футболиста Микела Персико в 3 часа ночи услышала, как дверь дома открылась и воры вломились внутрь. "Я подумала, что это Даниэле решил устроить мне сюрприз. Но я быстро осознала, что ошибалась. Кто-то ворвался гостиную и начал трогать наши вещи. Я включила свет, и воры убежали", – рассказала Микела.

Но грабители не сдались. После матча с Вероной они предприняли новую попытку ограбления, но на этот раз им не удалось взломать замок.

Теперь семья Ругани ищет новый дом, поскольку не чувствует себя в безопасности.

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