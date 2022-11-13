Ювентус після катастрофічного старту сезону, здавалося б, випав із боротьби за Скудетто. Навіть про зону Лігу чемпіонів мало хто говорив – втім, на дворі середина листопада, а туринці тримались всього у двох очках від топ-4. Крім того, у них за плечима була 5-матчева переможна серія.

У випадку домашньої перемоги над Лаціо "б'янконері" піднялись б одразу на третю сходинку. Підопічні Массімо Аллегрі так налаштувались, що створили дебютний небезпечний момент вже на 6-й хвилині – це Кін увірвався на лівий край штрафного бахнув повз дальню стійку. Ще за шість хвилин Костіч покотив з флангу на лінію карного майданчика, а Фаджолі потужно пробив у дотик. Проведель виручив Лаціо.

Щоправда, після цього гра заспокоїлась. Довгий час моментів взагалі не виникало, та і ударів проводили обмаль. До 40-ї хвилини команди на двох завдали всього три постріли, причому всі заблокували. Аж на 42-й хвилині трибуни в Турині схопилися за голови, спостерігаючи за несподіваним лонгшотом Педро – м'яч рикошетом від захисника пролетів над поперечкою.

Ювентус відповів практично миттєво, а римляни у цьому допомогли. На 43-й хвилині Мілінковіч-Савіч втратив м'яч під тиском Рабйо, після чого Адріен виконав шикарне закидання на хід Кіну. Проведель вийшов на перехоплення, але Мойзе випередив його, ефектно перекинувши – 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Перший тайм був доволі рівним. У другому особливої переваги якась із команд теж не мала, однак Лаціо критично збавив у завершальній фазі атак. У основний час підопічні Мауріціо Саррі провели всього два удари по воротах. Один заблокували, а інший не становив проблем для Щенсни.

Ювентус же зміг подвоїти перевагу в рахунку вже на 54-й хвилині. "Орли" знову втратили м'яч під високим пресингом, після чого господарі розкатали атаку з потужним пострілом Костіча. Філіп бахнув метрів з 22-х, Проведель парирував перед собою, а Кін зіграв на добиванні. 2:0!

Після цього Ювентус дозволив собі грати по рахунку. Номінально ударів у туринців було багато, але по факту весь другий тайм був важким для перегляду. Поступово стало помітно, що обидва колективи змирились з результатом, очікуючи на фінальний свисток.

Втім, на 90-й хвилині "б'янконері" змогли забити третій гол! Ді Марія віддав пас на лівий фланг, К'єза прострілив вздовж лінії воротарського, а Мілік замкнув у дотик – 3:0. Лишень після цього Лаціо огризнувся кількома класними моментами, однак в ендшпілі зустрічі прекрасно проявив себе Щенсни.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Ювентуса. Підопічні Массімо Аллегрі набрали 31 очко й піднялись на третю сходинку. До Мілана їм не вистачає двох пунктів, до Наполі – десяти. Лаціо ж, попри поразку, опустився лише на четверте місце, потіснивши вниз Інтер.