Захисник Вулверхемптона Догерті: За 5-6 років клуб буде боротись за чемпіонство в АПЛ

Захисник Вулверхемптона Мет Догерті вважає, що його команда невдовзі може завоювати чемпіонство АПЛ.

"Думаю, спочатку власники Вулверхемптона планують, що клуб проб'ється у єврокубки, завершивши один із сезонів в першій шістці або сімці команд в турнірній таблиці чемпіонату. А потім, в найближчі п'ять або шість років, вони хочуть, щоб клуб боровся за чемпіонство в АПЛ.

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Чемпіонство я вважаю метою. Очевидно, що здорово бути частиною такого проекту зараз, на самому початку шляху.

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Сподіваюся, зможу залишитися в клубі, коли почнеться реалізація плану по завоюванню чемпіонства", – цитує Догерті Express and Star.