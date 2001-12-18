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Захисник Вулверхемптона Догерті: За 5-6 років клуб буде боротись за чемпіонство в АПЛ

13:55 98 Читать на русском
Захисник Вулверхемптона Догерті: За 5-6 років клуб буде боротись за чемпіонство в АПЛ
Мет Догерті / Соцмережі

Захисник Вулверхемптона Мет Догерті вважає, що його команда невдовзі може завоювати чемпіонство АПЛ.

"Думаю, спочатку власники Вулверхемптона планують, що клуб проб'ється у єврокубки, завершивши один із сезонів в першій шістці або сімці команд в турнірній таблиці чемпіонату. А потім, в найближчі п'ять або шість років, вони хочуть, щоб клуб боровся за чемпіонство в АПЛ.

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Чемпіонство я вважаю метою. Очевидно, що здорово бути частиною такого проекту зараз, на самому початку шляху.

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Сподіваюся, зможу залишитися в клубі, коли почнеться реалізація плану по завоюванню чемпіонства", – цитує Догерті Express and Star.

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Мет Догерті Мет Догерті Вулверхемптон Вулверхемптон Англія
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