В матчі 14 туру АПЛ Кардіфф на виїзді вирвав перемогу у Вулверхемптона. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 14 тур

Кардіфф – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Гуннарсон, 65, Хойлетт, 77 – Догерті, 18

Кардіфф здобув вольову перемогу над Вулверхемптоном. "Вовки" вийшли вперед в рахунку в першому таймі завдяки голу Догерті, однак Гуннарсон в акробатичному стилі зрівняв рахунок, а Хойлетт приніс перемогу валлійцям.

Кардіфф набрав 11 пунктів та піднявся на 15 позицію, Вулверхемптон з 16 очками лишився на 11 місці.