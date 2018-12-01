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Кардіфф здобув вольову перемогу над Вулверхемптоном

00:00 26 Читать на русском
Кардіфф здобув вольову перемогу над Вулверхемптоном
Гуннарсон у акробатичному стрибку зрівнює рахунок / Твіттер ФК Кардіфф

В матчі 14 туру АПЛ Кардіфф на виїзді вирвав перемогу у Вулверхемптона. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 14 тур

Кардіфф – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Гуннарсон, 65, Хойлетт, 77 – Догерті, 18

Кардіфф здобув вольову перемогу над Вулверхемптоном. "Вовки" вийшли вперед в рахунку в першому таймі завдяки голу Догерті, однак Гуннарсон в акробатичному стилі зрівняв рахунок, а Хойлетт приніс перемогу валлійцям.

Кардіфф набрав 11 пунктів та піднявся на 15 позицію, Вулверхемптон з 16 очками лишився на 11 місці.

Англія14 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардіфф - Вулверхемптон: П'ятниця 30 листопада 2018

Кардіфф
Матч завершено
2 : 1
Вулверхемптон
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Кардіфф - Вулверхемптон Вулверхемптон Вулверхемптон Кардіфф Кардіфф Англія
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