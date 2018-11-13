Топ-10 найкращих трансферів АПЛ 2018/19: без Ярмоленка, зате з екс-зіркою Шахтаря – версія авторитетного видання

Видання FourFourTwo опублікувало свою версію найефективніших підписань клубів Англійської прем'єр-ліги у літнє трансферне вікно. Андрій Ярмоленко не потрапив у список, проте у ньому опинився і добре знайомий українським вболівальникам гравець.

В АПЛ 2018/19 вже зіграно 12 турів – майже третина чемпіонату. Саме час підбити перші підсумки поточного сезону, зокрема, наскільки ефективно клуби найбагатшої ліги світу витратили більше мільярда євро у минуле трансферне вікно.

Клуби АПЛ знову витратили на трансфери понад мільярд євро – серед лідерів Вест Хем Ярмоленка

Популярне англійське видання FourFourTwo опублікувало перелік гравців, які найкраще себе проявили в нових клубах у стартових 12 турах. При цьому враховувались не так імена і сума трансферу, як, власне, ефективність новачків та виправдання очікувань клубів. Саме тому у списку відсутні Аліссон, Жоржінью, Кепа, Бернд Лєно, Жоау Моутінью та інші.

"Футбол 24" пропонує ознайомитись зі списком і своїм читачам.

10. Бернард (Евертон)

Добре знайомий українським вболівальникам бразилець на правах вільного агента покинув Шахтар після 5 років в Україні та приєднався до Евертона.

Мініатюрний Бернард доволі вдало вписався у нову команду. За словами легенди Евертона Леона Османа, саме такий тип гравця був необхідний "ірискам". І хоча екс-"гірник" ще не відзначився жодним голом у складі Евертона, вихід на поле у 9 матчах з 12 можливих – явний показник довіри тренера та пристойного рівня гри.

9. Жефферрсон Лерма (Борнмут)

Колумбієць обійшовся Борнмуту у 28 млн євро. Цей трансфер став найдорожчим придбанням "вишень" та найдорожчим продажем Леванте. Чіпкий півзахисник (16 (!!!) жовтих карток в 25 матчах сезону 2017/18) розв'язав ноги партнерам, діючи схожим чином і в Англії (4 попередження та 1 гол у 9 матчах). 6 місце Борнмута після 12 турів – велика заслуга саме Лерми.

8. Феліпе Андерсон (Вест Хем)

Одноклубник Андрія Ярмоленка поступово стає одним із лідерів Вест Хема. Бразилець, відомий своїм складним характером, зіграв абсолютно у всіх матчах АПЛ, в яких відзначився 4 рази. Чудовий показник, як для новачка.

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Саме Андерсон є однією з головних надій тренерського штабу та вболівальників Вест Хема, особливо після важкої травми Андрія Ярмоленка.

7. Хонні (Вулверхемптон)

Вулверхемптон провів відмінну трансферну кампанію, підписавши Руї Патрісіу, Жоау Моутінью та інших новачків, серед яких міг бути і наш Олександр Зінченко.

Трансфер Хонні взагалі виглядає доволі цікавим. 24-річний захисник перейшов із Сельти в Атлетіко і одразу вирушив на правах оренди у Вулверхемптон. Своїми виступами в АПЛ Хонні привернув увагу тренерів збірної Іспанії, які наче не помічали його під час гри на батьківщині, а після переїзду в Англії викликали в національну команду та дозволили дебютувати.

В активі Хонні 1 гол у 12 матчах АПЛ.

6. Ісса Діоп (Вест Хем)

21-річний француз, що прийшов із Тулузи, не зіграв у перших двох матчах, які завершились фіаско Вест Хема (0:4 від Ліверпуля та 1:2 від Борнмута), проте у подальших поєдинках АПЛ неодмінно виходив на поле та грав всі 90 хвилин.

Впевнена гра Діопа та 88% точних передач француза роблять його одним з лідерів центру поля.

5. Девід Брукс (Борнмут)

21-річний валлієць після переходу з Шеффілд Юнайтед швидко адаптувався у Борнмуті та став одним із головних елементів механізму команди Едді Хау. В активі атакувального хавбека вже 3 голи – його заслугу в поточній єврокубковій позиції Борнмута важко переоцінити.

4. Джеймс Меддісон (Лестер)

21-річний хавбек обійшовся "лисицям" більш ніж у 20 млн фунтів та одразу отримав 10 номер – серйозна віра у гравця з Чемпіоншипу. Новачок одразу почав виправдовувати аванси, доклавшись до 5 голів у перших 7 поєдинках. Всього ж в активі Меддісона вже 3 голи. Він вже отримав виклик у збірну Англії, при цьому створивши найбільшу кількість гольових моментів серед усіх англійських гравців.

3. Лукас Торрейра (Арсенал)

Унаї Емері підпускав уругвайця до основного складу Арсенала поступово, даючи можливість відчути ритм АПЛ. Торрейра віддячив наставнику самовідданою грою в центрі поля, поступово адаптувавшись до нової для себе ліги та манери гри. Точність передач екс-хавбека Сампдорії складає майже 90% – шикарний показник як для гравця його амплуа та один з найкращих у лізі. Крім того, у Торрейрі приваблює його динаміка та бажання боротися до кінця.

Торрейра не завжди грає всі матчі від свистка до свистка, проте взяв участь у всіх поєдинках та поступово стає одним із лідерів півзахисту "канонірів".

2. Руй Патрісіу (Вулверхемптон)

Єдиний голкіпер у списку. "Вовки" скористались проблемами Спортінга та переманили чемпіона Європи-2016. Лише команди з поточної топ-4 пропустили менше за Вулверхемптон, у чому величезна заслуга португальського воротаря.

Саме Вулверхемптон став однією з двох команд, що змогли відібрати очки у Манчестер Сіті. Патрісіу своїми численними сейвами суттєво допоміг команді посідати поточне 11 місце.

18 млн євро, які, згідно рішення ФІФА Вулверхемптон повинен сплатити за трансфер Партісіу, виглядають вигідним капіталовкладенням, адже португальцеві лише 30 – сам сік для голкіпера.

1. Рішарлісон (Евертон)

Новий тренер Евертона Марку Сілва прийшов у ліверпульський клуб не сам. З того ж Уотфорда перейшов бразилець Рішарлісон – лідер "шершнів". 40 млн фунтів (а з бонусами і всі 50) за 21-річного гравця виглядали ризикованою інвестицію, проте Рішарлісон одразу почав ставити скептиків на місце. 6 голів у 10 поєдинках – як вам результат? Не забарився і виклик та перші голи за збірну Бразилії.

Єдине "але" – у 2018 році Рішарлісон не забив жодного гола у складі Уотфорда, проваливши другу половину сезону. Чи не повториться історія й цього разу? Все залежить виключно від самого бразильця.

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