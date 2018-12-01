Защитник Вулверхэмптона Догерти: Через 5-6 лет клуб будет бороться за чемпионство в АПЛ

Защитник Вулверхэмптона Мэтт Догерти считает, что его команда вскоре может завоевать чемпионство АПЛ.

"Думаю, сначала владельцы Вулверхэмптона планируют, что клуб пробьется в еврокубки, завершив один из сезонов в первой шестерке или семерке команд в турнирной таблице чемпионата. А потом, в ближайшие пять или шесть лет, они хотят, чтобы клуб боролся за чемпионство в АПЛ.

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Чемпионство я считаю целью. Очевидно, что здорово быть частью такого проекта сейчас, в самом начале пути.

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Надеюсь, смогу остаться в клубе, когда начнется реализация плана по завоеванию чемпионства", – цитирует Догерти Express and Star.