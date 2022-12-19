Оборонець Шахтаря Юхим Конопля у понеділок, 19 грудня, став батьком. Дружина Анастасія подарувала йому доньку, яку назвали Ганна-Аврора.

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Про народження первістка подружжя повідомило у соціальній мережі Instagram.

Цікаво, що тиждень тому батьком став ще один захисник "гірників" Віктор Корнієнко, у якого народився син.

Нагадаємо, Конопля у поточному сезоні провів за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Його контракт з донеччанами чинний до 30 вересня 2026 року.

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