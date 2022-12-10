Оборонець Шахтаря Віктор Корнієнко у п'ятницю, 9 грудня, став батьком. Дружина Аріна подарувала йому сина. Про народження нащадка Віктор повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Хлопчика назвали Іваном, його зріст – 52 см, вага – 3350 г. Це друга дитина в сім’ї Корнієнка – пара вже виховує доньку Софію.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Шахтар лише 1 поєдинок. У матчі 2-го туру УПЛ проти Кривбаса він отримав важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. На початку вересня його було прооперовано у Римі. Оріжнтовний час відновлення футболіста – 6 місяців.

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