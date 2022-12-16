Капітан збірної Болівії Марсело Морено отримав власну офіційну футболку збірної Болівії, повідомляє Bolivia.com.

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Футбольна федерація країни приурочила випуск форми на честь досягнення 35-річного гравця – він став найкращим бомбардиром південноамериканського відбіркового турніру до ЧС-2022. Футболка – зеленого кольору, як і форма болівійської команди: спереду на ній зображено самого Марсело, а на звороті красується цифра дев'ять і своєрідний список, який вказує кількість голів, забитих нападником за кожну команду.

Нагадаємо, Морено – найкращий бомбардир збірної Болівії всіх часів (у 95 матчах він забив 30 голів). Футболіст добре знайомий українським уболівальникам: у 2008 році він за 9 млн євро перейшов у Шахтар з Крузейро, однак не зміг себе зарекомендувати і виступав в орендах (у німецькому Вердері та англійському Вігані). У січні 2012-го за 6 млн повернувся у Бразилію у Греміо.

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