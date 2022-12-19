Защитник Шахтера впервые стал отцом
Звезда "горняков" получил пополнение в семье.
Защитник Шахтера Ефим Конопля в понедельник, 19 декабря, стал отцом. Жена Анастасия подарила ему дочь, которую назвали Анна-Аврора.
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О рождении первенца супруги сообщили в социальной сети Instagram.
Интересно, что неделю назад отцом стал еще один защитник "горняков" Виктор Корниенко, у которого родился сын.
Напомним, Конопля в текущем сезоне провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с дончанами действует до 30 сентября 2026 года.
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