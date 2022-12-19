Защитник Шахтера Ефим Конопля в понедельник, 19 декабря, стал отцом. Жена Анастасия подарила ему дочь, которую назвали Анна-Аврора.

Экс-форвард Шахтера удостоился футболки со своим изображением в национальной сборной – особое признание для капитана

О рождении первенца супруги сообщили в социальной сети Instagram.

Интересно, что неделю назад отцом стал еще один защитник "горняков" Виктор Корниенко, у которого родился сын.

Напомним, Конопля в текущем сезоне провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с дончанами действует до 30 сентября 2026 года.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ