Бразильський захисник Шахтаря Вітао влітку перейде у Вальядолід, повідомляє журналіст Вагнер Мартінс.

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Нагадаємо, 22-річний оборонець, який після початку повномасштабної війни скористався правилом для легіонерів і покинув донецький клуб, нині виступає на батьківщині за місцевий Інтернасьйонал. Його орендна угода з "червоними" чинна до літа 2024 року. Тоді ж спливає контракт і з Шахтарем.

Таким чином, Вітао зможе перейти у команду легендарного Роналдо на правах вільного агента, залишивши донеччан без будь-якої компенсації. До слова, Transfermarkt оцінює гравця у 7 млн євро, а "гірники" свого часу заплатили Палмейрасу за футболіста 4 мільйони.

Раніше про інтерес до Вітао заявляв Бетіс – очікувалось, що севільці спробують підписати оборонця взимку і, таким чином, Шахтар зможе отримати бодай якісь гроші за свого гравця.

Вальядолід нині виступає у Сегунді і після 21-го туру йде у турнірній таблиці на четвертій сходинці, відстаючи від лідера – Леганеса – на 4 очки.

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