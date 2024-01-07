Український легіонер Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у топ-3 найдорожчих молодих воротарів світу за версією CIES.

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22-річний кіпер розташувався на третій сходинці, пропустивши вперед Діогу Кошту з Порту і Джанлуїджу Доннарумму з ПСЖ. Португальця оцінили у 73,4 млн євро, а італійця – у 69 мільйонів. Вартість Трубіна, згідно з підрахунками CIES, склала 58,3 млн євро.

Дев'яту сходинку рейтингу окупував ще один українець – Андрій Лунін з Реала (25,1 млн євро).

До слова, суми були визначені на основі 6 тисяч транзакцій з виплатою комісії (враховувалися трансферні комісії, які, ймовірно, сплатять клуби, враховуючи ціни, інвестовані в минулому в гравців з подібними характеристиками). Оцінки не враховують положення про можливий викуп. Вони стосуються 100% майнових прав і включають як фіксовані суми, так і бонуси.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 21 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще в 9 іграх відстояв "на нуль"). Лунін у 10 поєдинках за Реал 6 разів діставав м'яч із сітки і 5 разів зберігав свої ворота сухими.

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