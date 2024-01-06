У поєдинку 16-го туру португальської першості Арука на своєму полі поступилась Бенфіці (0:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Португалія, Прімейра-ліга, 16-й тур

Арука – Бенфіка – 0:3

Голи: Сілва Р., 39, Кьокчю, 47, Муса, 85

Трубін зіткнувся з новими випробуваннями у Бенфіці: "Це хороший урок для мене"

В українському дербі чемпіонату Португалії Арука Богдана Мілованова приймала Бенфіку Анатолія Трубіна. Обидва українці вийшли в основі і не пасли задніх. Гості одразу ж захопили ініціативу і накочували атаку за атакою на ворота суперника. Господарі ж свідомо віддали ініціативу, сподіваючись на швидкі контрвипади. На 14-й хвилині Бенфіці вдалось вийте вперед, але арбітр зафіксував офсайд.

В середині тайму після розіграшу кутового Мілованов потужно стріляв з далеку – Трубін для страхвки стрибнув, але м'яч пройшов повз стійку.

На 30-й хвилині "орли" забили вдруге, але гол Рафи Сілва знову вкрав офсайд. Зрештою, наприкінці тайму йому все-таки вдалось залишити безапеляційний автограф у воротах Аруки. 30-річний півзахисник отримав закидання у штрафний майданчик і спробував перекинути сферу через голкіпера –м'яч влучив воротарю у руку. Рятувати ворота побіг захисник, але програв боротьбу Сілві, який зумів проштовхнув сферу у сітку. Вже у доданий час господарі буквально розстріляли Трубіна, але боковий суддя зафіксував положення поза грою і рахунок залишився без змін.

Одразу по перерві Кьокчю подвоїв перевагу Бенфіки – арбітр знову сигналізував про офсайд, але VAR зняв сумніви щодо гола. Господарі намагались забити бодай гол престижу, тому тримали Трубіна у тонусі. На 80-й хвилині Муса урвався у воротарський Аруки і опинився на газоні після боротьби з захисником – суддя порушення не помітив. За мить Ді Марія з центра поля намагався закинути голкіперу за комірець, але не вистачило лічених сантиметрів. Муса таки не пішов з поля без гола – вже традиційно він примудряється використовувати свій шанс після виходу на заміну.

Перемога принесла Бенфіці 39 очок і залишила на другій сходинці Прімейра-ліги (від Спортінга "орли" відстають на 1 бал). Арука з 16-ма пунктами – тринадцята.

До слова, статистичний портал SofaScore доволі низько оцінив виступ наших легіонерів: Мілованов заробив оцінку 6,2, яка стала третьою найнижчою у команді, а Трубін отримав 7 балів (менше лише у Антоніо Сілви і Фредріка Аурснеса).

Мудрик розпочав вирішальний гол Челсі, але став найгіршим у дебютному матчі Кубка Англії – лондонці влаштували розгром