Бразильский защитник Шахтера Витао летом перейдет в Вальядолид, сообщает журналист Вагнер Мартинс.

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Напомним, 22-летний защитник, который после начала полномасштабной войны воспользовался правилом для легионеров и покинул донецкий клуб, сейчас выступает на родине за местный Интернасьонал. Его арендное соглашение с "красными" действует до лета 2024 года. Тогда же истекает контракт и с Шахтером.

Таким образом, Витао сможет перейти в команду легендарного Роналдо на правах свободного агента, оставив дончан без какой-либо компенсации. К слову, Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро, а "горняки" в свое время заплатили Палмейрасу за футболиста 4 миллиона.

Ранее об интересе к Витао заявлял Бетис – ожидалось, что севильцы попытаются подписать защитника зимой и, таким образом, Шахтер сможет получить хоть какие-то деньги за своего игрока.

Вальядолид сейчас выступает в Сегунде и после 21-го тура идет в турнирной таблице на четвертой строчке, отставая от лидера – Леганеса – на 4 очка.

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