Харківський клуб оголосив про повноцінний перехід захисника. Контракт розрахований до кінця 2028 року.

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Капінус пройшов систему Шахтаря, але не зміг дебютувати у першій команді "гірників". Останні 2 роки виступав за Металіст 1925 на правах оренди. У першій частині сезону фланговий захисник провів 9 матчів, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, під час зимової паузи Металіст 1925 змінив тренера. Харків'яни запросили Віктора Скрипника, який спробує віддалити команду від боротьби за виживання.

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