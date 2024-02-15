Клуби української Прем'єр-ліги виходять на фінішну пряму підготовки до другої частини сезону.

Зимові збори, спаринги клубів УПЛ

Олександрія – Пюнік – 3:2

Голи: Логінов, 19, Ковалець, 43, Де, 75 – Юрічіч, 21, Дашян, 72

Рух – Гросуплє – 1:2

Голи: Кітела, 77 (пен.) – Стояковіч, 27, Піскулє, 54

Рух – Тріглав – 4:0

Голи: Слюбик, 24, Дідик, 30, Карабін, 44, Таллес, 80

Согндал – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Нундал, 27 – Борячук, 58 (пен.), Арі Моура, 75 (пен.)

Колос – Рига – 2:2

Олександрія дотиснула лідера чемпіонату Вірменії. Підопічні Руслана Ротаня двічі дозволяли Пюніку відігратися, але зимовий новачок Кледсон Карвалью Де таки вирвав перемогу для представника УПЛ.

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Рух завершив словенські збори у звичному режимі – два спаринги за день різними складами. Молодь львів'ян програла Гросуплє, а більш бойовий склад розніс Тріглав з рахунком 4:0.

Металіст 1925 здобув третю поспіль перемогу в Іспанії. Команда Віктора Скрипника першою пропустила від норвезького Согндала, проте 2 пенальті по перерві перевернули все на користь харків'ян.

Колос попрощався з Туреччиною результативним матчем проти Риги. Суперники розписали нічию, настрілявши по 2 голи.

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