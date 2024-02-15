Скрипник домінує з Металістом 1925, Олександрія перестріляла закордонного лідера, перемога Руха 4:0: спаринги клубів УПЛ
Клуби української Прем'єр-ліги виходять на фінішну пряму підготовки до другої частини сезону.
Зимові збори, спаринги клубів УПЛ
Олександрія – Пюнік – 3:2
Голи: Логінов, 19, Ковалець, 43, Де, 75 – Юрічіч, 21, Дашян, 72
Рух – Гросуплє – 1:2
Голи: Кітела, 77 (пен.) – Стояковіч, 27, Піскулє, 54
Рух – Тріглав – 4:0
Голи: Слюбик, 24, Дідик, 30, Карабін, 44, Таллес, 80
Согндал – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Нундал, 27 – Борячук, 58 (пен.), Арі Моура, 75 (пен.)
Колос – Рига – 2:2
Олександрія дотиснула лідера чемпіонату Вірменії. Підопічні Руслана Ротаня двічі дозволяли Пюніку відігратися, але зимовий новачок Кледсон Карвалью Де таки вирвав перемогу для представника УПЛ.
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Рух завершив словенські збори у звичному режимі – два спаринги за день різними складами. Молодь львів'ян програла Гросуплє, а більш бойовий склад розніс Тріглав з рахунком 4:0.
Металіст 1925 здобув третю поспіль перемогу в Іспанії. Команда Віктора Скрипника першою пропустила від норвезького Согндала, проте 2 пенальті по перерві перевернули все на користь харків'ян.
Колос попрощався з Туреччиною результативним матчем проти Риги. Суперники розписали нічию, настрілявши по 2 голи.
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