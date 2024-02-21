Ветеран раптом зник зі складу Шахтаря на офіційному сайті, спровокувавши чутки про відхід. Втім, Панков заспокоїв фанатів 37-річного захисника.

Чигринський зник зі списку гравців Шахтаря – про відхід ветерана не повідомляли

"Дмитро Чигринський – гравець ФК Шахтар до 30.06.2024. Відновлення вже на фінальній стадії. На нього розраховують та чекають у загальній групі. Успіхів Шахтарю у матчі з Марселем. А дизайнеру сайту "гірників" великий привіт", – написав Панков в Instagram.

Нагадаємо, минулого літа Чигринський повернувся до Шахтаря на правах вільного агента. Центрбек продовжує страждати від регулярних травм і провів у сезоні всього 300 хвилин.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших