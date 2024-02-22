Харьковский клуб объявил о полноценном переходе защитника. Контракт рассчитан до конца 2028 года.

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Капинус прошел систему Шахтера, но не смог дебютировать в первой команде "горняков". Последние 2 года выступал за Металлист 1925 на правах аренды. В первой части сезона фланговый защитник провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, во время зимней паузы Металлист 1925 сменил тренера. Харьковчане пригласили Виктора Скрипника, который попытается отдалить команду от борьбы за выживание.

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