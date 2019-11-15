Захисник Шахтаря Додо дебютував за олімпійську збірну Бразилії

Оборонець донецького клубу Додо представляє свою країну на Міжнародному футбольному фестивалі на Канарських островах.

Збірна Бразилії U-23 мінімально обіграла однолітків з США (1:0) в рамках Міжнародного футбольного фестивалю.

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Варто відзначити, що у другому таймі зустрічі на полі з'явився 20-річний оборонець Шахтаря Додо, для якого це був перший матч за олімпійську збірну Бразилії.

17 листопада відбудеться фінальний матч канарського турніру, в якому бразильці зіграють з Аргентиною U-23.

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