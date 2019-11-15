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Защитник Шахтера Додо дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии

13:50 59 Читати українською
Защитник Шахтера Додо дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии
Додо (справа) / Фото Futbolgrad

Защитник донецкого клуба Додо представляет свою страну на Международном футбольном фестивале на Канарских островах.

Сборная Бразилии U-23 минимально обыграла сверстников из США (1:0) в рамках Международного футбольного фестиваля.

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Стоит отметить, что во втором тайме встречи на поле появился 20-летний защитник Шахтера Додо, для которого это был первый матч за олимпийскую сборную Бразилии.

17 ноября состоится финальный матч канарского турнира, в котором бразильцы сыграют с Аргентиной U-23.

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Мир Шахтер Шахтер Бразилия Бразилия Додо Додо
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