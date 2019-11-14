Мбаппе поділився амбітними планами на наступний рік

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе не має наміру відпочивати влітку.

"Я повинен виграти Євро-2020 з Францією. Але я також хотів би зіграти на наступних Олімпійських іграх у складі національної команди", – цитує Мбаппе L`Equipe.

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Олімпійські ігри-2020 відбуватимуться в Токіо з 24 липня по 9 серпня, а Євро-2020 – з 12 червня по 12 липня.

Нагадаємо, збірна Франції є чинним чемпіоном світу, тріумфувавши на Мундіалі в Росії.

В поточному сезоні Ла Ліги 20-річний Мбаппе провів 7 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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