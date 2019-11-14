Мбаппе поділився амбітними планами на наступний рік

Євро-2020 — 09:00 4748
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Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020
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Реабілітація Зінченка затягується – відома дата повернення українця до тренуваньАнглія — 08:48 1675
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Україна – Естонія: анонс товариського матчуЗбірна України — 08:00 8163
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"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонівІталія — 13 лист 5319
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Україна здолала Грузію в стартовому матчі відбору Євро-2020 U-17 – бенефіс таланта Динамо, який стажувався в НімеччиніЗбірна України — 13 лист 3038