Гучна дискваліфікація в АПЛ – гравець пропустить 5 місяців за 375 неправомірних ставок
Лівий захисник Ноттінгем Форест Гаррі Тоффоло заробив п'ятимісячну дискваліфікацію.
Тоффоло зробив 375 ставок на футбольні події, що заборонено чинними правилами. Як інформує ВВС, Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала його на 5 місяців.
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Однак "бан" Тоффоло набуде чинності тільки з початку нового сезону. Гравець зможе виходити на поле до кінця сезону 2023/24. Крім дискваліфікації, Тоффоло був покараний штрафом – він буде змушений заплатити 20 956 фунтів стерлінгів.
Повідомляється, що всі свої ставки Гаррі зробив у період з 22 січня 2014 року по 18 березня 2017 року. У той час він належав Норвічу і виступав в оренді за Суїндон, Ротерхем, Пітерборо і Сканторп.
У сезоні 2023/24 лівий захисник зіграв за Форест тільки в одній зустрічі – у рамках Кубка ліги проти Бернлі.
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