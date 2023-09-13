Тоффоло зробив 375 ставок на футбольні події, що заборонено чинними правилами. Як інформує ВВС, Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала його на 5 місяців.

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Однак "бан" Тоффоло набуде чинності тільки з початку нового сезону. Гравець зможе виходити на поле до кінця сезону 2023/24. Крім дискваліфікації, Тоффоло був покараний штрафом – він буде змушений заплатити 20 956 фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що всі свої ставки Гаррі зробив у період з 22 січня 2014 року по 18 березня 2017 року. У той час він належав Норвічу і виступав в оренді за Суїндон, Ротерхем, Пітерборо і Сканторп.

У сезоні 2023/24 лівий захисник зіграв за Форест тільки в одній зустрічі – у рамках Кубка ліги проти Бернлі.

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