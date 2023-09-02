Лондонці завдали 21 удару по воротах суперників, але у площину влучили тільки двічі. А ось Еланга зумів вправно розпорядитися одним зі своїх шансів і приніс своїй команді мінімальну перемогу над "синіми". Екс-нападник Ман Юнайтед запам'ятався ще й дуеллю проти Михайла Мудрика. Українець наприкнці гри обрізався, після чого біг відпрацьовувати в обороні, а Антоні ефектно обіграв вінгера Челсі.

Мудрик повернувся і став найгіршим, Челсі знову провалився – екс-зірка МЮ завдав Почеттіно другої поразки в АПЛ

Після чотирьох турів у підопічних Маурісіо Почеттіно лише 4 очки. "Сині" перебувають на 11 сходинці. Ноттінгем посідає 9 місце, маючи у своєму активі шість балів.