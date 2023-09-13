Защитник Ноттингем Форест получил дисквалификацию – он сделал 375 неправомерных ставок
Левый защитник Ноттингем Форест Гарри Тоффоло заработал пятимесячную дисквалификацию.
Тоффоло совершил 375 ставок на футбольные события, что запрещено действующими правилами. Как информирует ВВС, Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на 5 месяцев.
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Однако "бан" Тоффоло вступит в силу только с начала нового сезона. Игрок сможет выходить на поле до конца сезона 2023/24. Помимо дисквалификации Тоффоло был наказан штрафом – он будет вынужден заплатить 20 956 фунтов стерлингов.
Сообщается, что все свои ставки Гарри сделал в период с 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года. В то время он принадлежал Норвичу и выступал в аренде за Суиндон, Ротерхэм, Питерборо и Сканторп.
В сезоне 2023/24 левый защитник сыграл за Форест только в одной встрече – в рамках Кубка лиги против Бернли.
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