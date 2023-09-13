Тоффоло совершил 375 ставок на футбольные события, что запрещено действующими правилами. Как информирует ВВС, Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на 5 месяцев.

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Однако "бан" Тоффоло вступит в силу только с начала нового сезона. Игрок сможет выходить на поле до конца сезона 2023/24. Помимо дисквалификации Тоффоло был наказан штрафом – он будет вынужден заплатить 20 956 фунтов стерлингов.

Сообщается, что все свои ставки Гарри сделал в период с 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года. В то время он принадлежал Норвичу и выступал в аренде за Суиндон, Ротерхэм, Питерборо и Сканторп.

В сезоне 2023/24 левый защитник сыграл за Форест только в одной встрече – в рамках Кубка лиги против Бернли.

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