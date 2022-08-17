Про підписання 21-річного українця Дендер оголосив у клубних соцмережах. Угода з Валерієм Дубком розрахована на 3 роки. Захисник перебрався в Бельгію на правах вільного агента.

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Останнім клубом Валерія Дубка була луганська Зоря, яку він покинув цього літа. Перед тим вихованець київського Арсенала виступав за Ворсклу і Чорноморець. В УПЛ за весь час зіграв 24 матчі, результативними діями не відзначався. У 2021-му центрбек дебютував за молодіжну збірну України, у складі якої провів 2 матчі.

Дендер виступає у другому дивізіоні Бельгії, куди піднявся за підсумками сезону 2021/22. До цього нова команда українця грала в третій за рангом лізі.

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