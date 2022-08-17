О подписании 21-летнего украинца Дендер объявил в клубных соцсетях. Соглашение с Валерием Дубко рассчитано на 3 года. Защитник перебрался в Бельгию на правах свободного агента.

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Последним клубом Валерия Дубко была луганская Заря, которую он покинул этим летом. До этого воспитанник киевского Арсенала выступал за Ворсклу и Черноморец. В УПЛ за все время сыграл 24 матча, результативными действиями не отмечался. В 2021-м центрбек дебютировал за молодежную сборную Украины, в составе которой провел 2 матча.

Дендер выступает во втором дивизионе Бельгии, куда поднялся по итогам сезона 2021/22. До этого новая команда украинца играла в третьей по рангу лиге.

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