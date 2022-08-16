Дмитро Бардук, рятуючись від війни в Україні, приїхав з сім'єю на Туманний Альбіон та отримав запрошення від одного з тамтешніх клубів.

Валлійський клуб RTB Ebbw Vale, який виступає в четвертому дивізіоні, оголосив про підписання 17-річного українця Дмитра Бардука. Він лише місяць тому приїхав із сім'єю в Уельс, рятуючись від бойових дій на території України.

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"Тепер ти один із нас. Ми будемо підтримувати тебе на кожному кроці", – такими словами клуб оголосив про перехід Бардука у Twitter.

Ден Баттл – граючий тренер RTB Ebbw Vale – розповів історію появи 17-річного українця в його команді.

"Це сталося приблизно 4-5 тижнів тому. Соціальний працівник із нашого міста зблизився з кількома українськими сім'ями. Одного разу він побачив, як Дмитро грає у футбол на одному з майданчиків, і подумав, що було б чудово знайти для нього місцеву команду. Так він опинився в нас і відвідував тренування двічі на тиждень.

Бардук не грав у футбол близько трьох років, але він додає на кожному тренуванні. Звісно, є проблеми у спілкуванні, йому складно. Поки що йому доводиться спілкуватися через перекладач на телефоні, але мова футболу – одна для всіх. Завдяки йому тепер я знаю кілька українських фраз", – цитує Баттла BBC Radio Wales.

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