"Ми всі бачили, що м'яч влучив у руку, неприродне положення. Він це бачив – і нічого. Нас сьогодні боковий з головним просто задушили. Не дають нам пенальті чистий. Потім не дає руку, вбиває нам гру.

Маріуполь – Львів – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Пацани кістьми лягають, бл**ь, а він гру вбиває. Що це, бл**ь? Арбітр поховав нас сьогодні своїми діями, бл**ь", – сказав Сагуткін в ефірі програми "Великий футбол".

Додамо, що звітний поєдинок обслуговував Ярослав Козик. Рефері не помітив гру рукою в атаці, коли Львів забивав переможний гол на останніх хвилинах зустрічі.

Львів у доданий час вирвав перемогу у Маріуполя і убезпечив себе від вильоту з УПЛ