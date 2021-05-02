Маріуполь – Львів – 1:2 – відео голів та огляд матчу
19:52 - Читать на русском
У рамках 24-го туру УПЛ Маріуполь на власному полі поступився Львову. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Дмитро Семенів 33’
Енес Махмутовіч 90+1’
33’ Дмитро Семенів
90+1’ Енес Махмутовіч
Команди видали цікавий, інтенсивний та загалом рівний поєдинок. Лише під кінець зустрічі Львів почав помітно переважати суперника. Зрештою, це й дало результат – Махмутовіч приніс перемогу гостям та гарантував команді участь в УПЛ на наступний сезон.
Львів у доданий час вирвав перемогу у Маріуполя і убезпечив себе від вильоту з УПЛ
Завдяки цій перемозі Львів набрав 28 очок, але залишився на 8-й сходинці турнірної таблиці. У Маріуполя на чотири пункти менше та 11-ма позиція.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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