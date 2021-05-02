У рамках 24-го туру УПЛ Маріуполь на власному полі поступився Львову. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команди видали цікавий, інтенсивний та загалом рівний поєдинок. Лише під кінець зустрічі Львів почав помітно переважати суперника. Зрештою, це й дало результат – Махмутовіч приніс перемогу гостям та гарантував команді участь в УПЛ на наступний сезон.

Львів у доданий час вирвав перемогу у Маріуполя і убезпечив себе від вильоту з УПЛ

Завдяки цій перемозі Львів набрав 28 очок, але залишився на 8-й сходинці турнірної таблиці. У Маріуполя на чотири пункти менше та 11-ма позиція.